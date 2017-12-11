Премьер Медведев повысил зарплату чиновникам и бюджетникам

12:47 11 декабря 2017 0

Правительство Медведева уже подготовило законопроект Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации зарплат бюджетников. Впервые при этом повышение коснется и сотрудников правоохранительных служб, не попавших в «майские указы» президента. Для этого кабмину подготовил для Госдумы специальный законопроект.

С 1 января 2018 года зарплаты госслужащих и работников бюджетных учреждений будут повышены на 4%, сообщает Meduza. Индексация коснется также зарплат сотрудников различных учреждений, находящихся на военной службе, передает RT. Кроме того, будут повышены зарплаты госслужащих, депутатов и сенаторов, которые в последний раз поднимали в 2013 году, после чего они были заморожены в связи со складывающейся экономической обстановкой.

Также кабмин направил в Госдуму законопроект об индексации зарплат для 5,6 миллионов человек, в список которых попали сотрудники полиции, Минюста, Федеральной службы исполнения и наказания и судов. На эти цели предлагается дополнительно выделить 70 миллиардов рублей из бюджета. Как поясняют в правительстве, ранее силовые структуры не попадали под индексацию, предусмотренную в бюджетных учреждениях «майскими указами» президента, но при этом давно назрела необходимость в повышении их доходов в соответствии с инфляцией, сообщает Life.