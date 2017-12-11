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07 декабря 2017
13:44  11 декабря 2017 1

«В нашем городе и не такое увидишь». В Сети обсуждают уральца, вышедшего на мороз в шортах. ФОТО

Город в снегу. Курган, площадь ленина, снегопад, ветер, пурга, курган, снег в городе
Эти утром в Кургане было минус 10 градусовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сети обсуждают сделанное в Кургане фото молодого человека, который вышел на улицу в шортах и леггинсах. Тем временем утром в городе было минус 10 градусов.

Фото выложили в группу «Инцидент Курган». На снимке молодой человек стоит на светофоре в шортах и спортивных легинсах.

ФОТО: группа vk.com «Инцидент Курган»

Пользователи охотно комментируют кадр. Многие предположили, что молодой человек просто занимается спортом, он спешил на тренировку или возвращался с нее, а потому в его внешнем виде нет ничего удивительного.

«Пацан на треньку пошёл! Или с неё возвращается! Наверное, футболист! Был бы мяч — точно бы сказали!», «Уже во всем видят подвох. Обычный спортсмен». Отдельные пользователи, правда, отмечают: «В нашем городе и не такое увидишь».

«Человек с тренировки, дом где-то рядом, — поддерживают парня в комментариях. — А наши наблюдательные горожане на смех людей поднять пытаются. Вы за собой следите. А парень спортом занимается — респект».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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