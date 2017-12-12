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08 декабря 2017
08:30  12 декабря 2017 0

Югорские депутаты от либерал-демократов покидают партию

Празднование Дня народного единства. Сургут, лдпр хмао, сысун виктор
Это уже второй подобный случай в партии за последние несколько месяцевФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат городской думы Нягани от ЛДПР Дмитрий Юрчишин принял решение уйти из партии. Об этом 11 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сам Юрчишин отказался комментировать агентству причины своего решения. «Без комментариев, на данный момент комментировать ничего не буду», — сообщил агентству депутат гордумы.

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Югорского депутата сравнили с Иудой из-за того, что тот поменял партию на должность

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Депутат думы Ханты-Мансийска Софья Трапезникова также вышла из партии в октябре 2017 года из-за перехода на должность главы МП «Жилищно-коммунальное управление». Тогда депутат от либерал-демократов Виталий Чистов назвал поступок Трапезниковой предательством, сравнив ее с Иудой.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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