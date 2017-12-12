Югорские депутаты от либерал-демократов покидают партию

Это уже второй подобный случай в партии за последние несколько месяцев
Депутат городской думы Нягани от ЛДПР Дмитрий Юрчишин принял решение уйти из партии. Об этом 11 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сам Юрчишин отказался комментировать агентству причины своего решения. «Без комментариев, на данный момент комментировать ничего не буду», — сообщил агентству депутат гордумы.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Депутат думы Ханты-Мансийска Софья Трапезникова также вышла из партии в октябре 2017 года из-за перехода на должность главы МП «Жилищно-коммунальное управление». Тогда депутат от либерал-демократов Виталий Чистов назвал поступок Трапезниковой предательством, сравнив ее с Иудой.