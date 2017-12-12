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Главные новости Пермского края
07:03  12 декабря 2017 0

В Перми начался суд над кондуктором, которая не помогла больной пассажирке

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, антитеррор, место кондуктора
Сотрудница автопредприятия сперва не обратила внимания на парализованного человека, а потом просто сочла ее пьянойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебный процесс по обвинению 33-летней женщины — кондуктора автобуса начался в понедельник, 11 декабря, в Перми. Женщина обвиняется в оставлении в опасности больной пассажирки. Из-за несвоевременно оказанной помощи пассажирка скончалась.

Как сообщает kp.ru, инцидент произошел 13 января в автобусе маршрута №77. Молодую женщину, ехавшую в автобусе, внезапно парализовало из-за случившегося инсульта. Ни выйти на своей остановке, ни ответить на звонки пострадавшая не могла.

Лишь на конечной остановке кондуктор подошла к пассажирке, сидящей без движения, но поскольку та не смогла внятно ответить на ее вопросы кто посчитала ее пьяной. Больную передали врачам «скорой помощи» лишь через несколько часов. В клинике ей поставили диагноз: «геморрагический инсульт». Женщина скончалась в больнице 19 января, не приходя в сознание

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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