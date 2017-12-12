07:03 12 декабря 2017 0

Сотрудница автопредприятия сперва не обратила внимания на парализованного человека, а потом просто сочла ее пьяной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебный процесс по обвинению 33-летней женщины — кондуктора автобуса начался в понедельник, 11 декабря, в Перми. Женщина обвиняется в оставлении в опасности больной пассажирки. Из-за несвоевременно оказанной помощи пассажирка скончалась.

Как сообщает kp.ru, инцидент произошел 13 января в автобусе маршрута №77. Молодую женщину, ехавшую в автобусе, внезапно парализовало из-за случившегося инсульта. Ни выйти на своей остановке, ни ответить на звонки пострадавшая не могла.

Лишь на конечной остановке кондуктор подошла к пассажирке, сидящей без движения, но поскольку та не смогла внятно ответить на ее вопросы кто посчитала ее пьяной. Больную передали врачам «скорой помощи» лишь через несколько часов. В клинике ей поставили диагноз: «геморрагический инсульт». Женщина скончалась в больнице 19 января, не приходя в сознание