В Счетной палате нашли способ увеличить налоги на имущество россиян

В Счетной палате РФ уверены, что система имущественного налогообложения россиян нуждается в совершенствовании. Среди предложений ведомства — «принудительный» кадастровый учет «старой» недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов.
Счетная палата решила разработать пакет предложений по изменению администрирования имущественных налогов с физлиц, сообщает РБК. Так, она считает необходимым провести государственный кадастровый учет объектов недвижимости, права на которые возникли до 1998 года, чтобы можно было оценить их кадастровую стоимость и исчислять налог. Также ведомство предлагает пересмотреть систему предоставления субъектами РФ льгот по дорогостоящим автомобилям, установив ограничения по количеству и мощности.
Среди прочего, Счетная палата предлагается нормативно закрепить определения терминов «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания». Это связано со злоупотреблениями, которые встречаются при постановке на учет объектов капитального строительства. Также ведомство предлагает ускорить проведение во всех населенных пунктах страны комплексных кадастровых работ, чтобы сделать информацию о земельных объектах корректной и актуальной.
Министерство направило свои предложения в правительство, Федеральную налоговую службу (ФНС) и Службу госрегистрации «Росреестр». Налоговики уже сообщили, что «предложения Счетной палаты будут проработаны ФНС во взаимодействии с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и Росреестром».
Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился поборами с пострадавших от стихийных бедствий, передает «Национальная служба новостей». Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила ему о том, что в Ставропольском крае экспертные организации требовали с людей деньги за оформление справок, подтверждающих, что их жилье пришло в негодность во время наводнения.