18:48 12 декабря 2017 0

Работники «Шадринского телефонного завода» требуют выплатить им долги по зарплате Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандалом обернулась встреча заместителя прокурора Зауралья и главы Шадринска с бывшими работниками ОАО «Шадринский телефонный завод» по поводу невыплаты им долгов. Новый конкурсный управляющий заводом-банкротом Александр Баскаков, которого так ждали, не явился на совещание, отправив вместо себя юриста с доверенностью. Это вызвало недоумение заводчан, передает корреспондент «URA.RU».

Людмила Новикова считает поступок нового управляющего ШТЗ, который не явился на встречу с экс-заводчанами, безответственным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На поступок Баскакова остро отреагировала глава города Людмила Новикова, так как предыдущий конкурсный управляющий заводом был дисквалифицирован и сейчас подозревается в неправомерных действиях при банкротстве, а долг перед работниками с мая по ноябрь 2017 года вырос еще на 4 млн рублей. «Почему Баскаков не явился? Люди сегодня сидят без денег. Существует же моральная, личная ответственность! Он же по-человечески мог отложить дела, встретиться и переговорить с людьми, сказать им: „Ребята, я вас понял, сделаю все возможное, чтобы выплатить вам заработную плату“. Эта безответственность просто выводит из себя!» — возмутилась Новикова.

Первый заместитель прокурора Олег Седельников высказался еще резче: «Он не появился здесь: он не уважает ни власть, ни правоохранительные органы, он не уважает народ». Юрист Валентина (фамилию она просила не указывать) попыталась заступиться за руководителя, отметив, что Баскаков уехал в Курган за определением суда. «У него даже нет документа, на основании которого он действует», — сказала она. «Он мог вас отправить за определением суда с доверенностью, а нам хотелось бы видеть здесь ответственное уполномоченное лицо, — подчеркнул Седельников. — Половила участников совещания приехали из Кургана, чтобы встретиться с коллективом и конкурсным управляющим».

Олег Седельников проинформировал бывших работников о ходе расследования уголовных дел против руководства ШТЗ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На встречу пришли порядка тридцати экс-работников ШТЗ. Пришел и бывший директор завода-банкрота Сергей Воронов — фигурант уголовного дела о злостной невыплате зарплаты рабочим в сумме порядка 8 млн рублей. Он скромно сел в середине небольшого зала районной администрации. После возбуждения уголовного дела Воронов из личных средств добровольно выплатил рабочим 5 млн рублей. В ближайшее время дело поступит в суд. Но, как отметил зампрокурора, учитывая, что долг погашен не полностью, экс-директору «не стоит рассчитывать на снисхождение суда».

На главный вопрос заводчан — когда им выплатят зарплаты и выходные пособия, Воронов ответил, что «в порядке конкурсного производства». По словам юриста, если Баскакову дадут «спокойно работать», он планирует продать имущество ШТЗ на торгах уже в конце января 2018 года, а в начале февраля хочет расплатиться с кредиторами. Причем рассматривается вариант продажи завода «не по винтику», а в целом. «Предприятием интересуются, должен найтись покупатель», — обнадежил юрист. Но сейчас, по словам юриста, управляющему приходит кипа запросов от правоохранительных органов, что крайне отвлекает от работы. «Это единственный конкурсный управляющий, который имеет доступ на завод. Если на него будут оказывать давление, он напишет заявление», — предупредил юрист.

Юрист завода-банкрота часто спорила с заводчанами и заявила, что работает бесплатно, чем вызвала в зале смех Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшие работники завода хотели вручить новому конкурсному управляющему коллективное обращение, в котором просили привлечь экс-директора Сергея Воронова и членов совета директоров ШТЗ к ответственности через арбитражный суд. В обращении заводчане отмечают, что имущество ШТЗ на сумму 54 млн рублей было передано аффилированной фирме, а сам завод выступал поручителем в банке для предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии, в результате чего «заработал» 40 млн рублей долга.

Сейчас, как уточнила «URA.RU» экс-работник завода Людмила Сычугова, на площадях ШТЗ располагаются два предприятия. Одним из них руководит родной брат экс-директора завода Воронова, и выпускает он продукцию завода-банкрота — радиоаппаратуру. После жалоб заводчан на «борзоту» владельцев завода, которые, выводя производство на аффилированные фирмы, не гасили долги перед рабочими, СКР завел уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства ШТЗ. Расследование продолжается. Новый управляющий предприятием-банкротом намерен разорвать контракты по аренде площадей ШТЗ.

Серьезные проблемы на Шадринском телефонном заводе возникли в 2016 году. В июне 2017 года был сокращен почти весь коллектив; к тому моменту, по словам рабочих, задержка заработной платы составила уже полгода. В августе работники телефонного завода грозили акцией протеста из-за долгов по зарплате. После вмешательства прокуратуры рабочим выплатили часть долга, но в октябре выплаты вновь прекратились. Прокуратура области держит ситуацию на контроле. Глава города Людмила Новикова еще раз заверила заводчан, что они не брошены.