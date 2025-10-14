Продуктовый магазин закрыли в Кургане (архивное фото)
В Кургане закрыли и снесли продуктовый магазин «Дюна» из 90-х. Об этом сообщается в соцсетях.
«Улица Коля Мяготина, 129. Демонтаж этого миленького магазинчика, где я покупала обеды», — сообщается в видео, опубликованном в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНеудачное соседство или дорогая аренда: почему закрывается крупный гипермаркет в Кургане
Закрытие и снос магазина «Дюна» в Кургане происходят на фоне продолжающегося сокращения числа торговых точек в городе. Ранее в Кургане уже прекратил работу гипермаркет китайских товаров, а также были закрыты магазины сети «Светофор» на нескольких улицах, включая Коли Мяготина.
