14 октября 2025

В Кургане снесли продуктовый магазин из 90-х. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продуктовый магазин закрыли в Кургане (архивное фото)
Продуктовый магазин закрыли в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане закрыли и снесли продуктовый магазин «Дюна» из 90-х. Об этом сообщается в соцсетях.

«Улица Коля Мяготина, 129. Демонтаж этого миленького магазинчика, где я покупала обеды», — сообщается в видео, опубликованном в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте».

Закрытие и снос магазина «Дюна» в Кургане происходят на фоне продолжающегося сокращения числа торговых точек в городе. Ранее в Кургане уже прекратил работу гипермаркет китайских товаров, а также были закрыты магазины сети «Светофор» на нескольких улицах, включая Коли Мяготина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане закрыли и снесли продуктовый магазин «Дюна» из 90-х. Об этом сообщается в соцсетях. «Улица Коля Мяготина, 129. Демонтаж этого миленького магазинчика, где я покупала обеды», — сообщается в видео, опубликованном в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте». Закрытие и снос магазина «Дюна» в Кургане происходят на фоне продолжающегося сокращения числа торговых точек в городе. Ранее в Кургане уже прекратил работу гипермаркет китайских товаров, а также были закрыты магазины сети «Светофор» на нескольких улицах, включая Коли Мяготина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...