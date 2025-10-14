14 октября 2025

В Кургане пройдет чемпионат по оказанию первой помощи

В Кургане 29 октября в спорткомплексе имени Горбенко состоится региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Об этом говорится в документации тендера.

«Региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Количество участников — 131, из них три почетных гостя», — сообщается на сайте госзакупок.

Организатором мероприятие выступает «Движение первых». Состязаться будут студенты и школьники со всей области.

