В Кургане пройдет чемпионат по оказанию первой помощи

Первую помощь будут оказывать в рамках чемпионата в Кургане
В Кургане 29 октября в спорткомплексе имени Горбенко состоится региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Об этом говорится в документации тендера.
«Региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Количество участников — 131, из них три почетных гостя», — сообщается на сайте госзакупок.
Организатором мероприятие выступает «Движение первых». Состязаться будут студенты и школьники со всей области.
