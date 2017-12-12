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Главные новости Пермского края
18:04  12 декабря 2017 0

Владимир Путин подарил школьнице из Перми свое фото с автографом

Пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным. Архив. Москва, ручка, путин владимир
Чтобы получить автограф, девочка отправила письмо ПутинуФото: Илья Московец © URA.RU

Ученица пермской школы № 6 отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила его фотографию вместе с автографом. Ответ девочка получила сегодня, 12 декабря, сообщил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

«Скоро мне исполнится 12 лет. И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок, — написала Алина в своем письме.

Письмо Владимиру Путина отправила пятиклассница Алина. Никаких сюрпризов в ответном послании не оказалось. Как и просила, школьница получила фото с подписью главы государства, пишет «Вкурсе.ру». Подарок главы государства девочке вручили в приемной президента РФ в Пермском крае.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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