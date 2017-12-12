Чтобы получить автограф, девочка отправила письмо Путину
Ученица пермской школы № 6 отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила его фотографию вместе с автографом. Ответ девочка получила сегодня, 12 декабря, сообщил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.
«Скоро мне исполнится 12 лет. И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок, — написала Алина в своем письме.
Письмо Владимиру Путина отправила пятиклассница Алина. Никаких сюрпризов в ответном послании не оказалось. Как и просила, школьница получила фото с подписью главы государства, пишет «Вкурсе.ру». Подарок главы государства девочке вручили в приемной президента РФ в Пермском крае.