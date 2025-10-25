Логотип РИА URA.RU
Пермский студент стал героем документального фильма о киберспорте

25 октября 2025 в 10:49
Пермяк еще только начинает развиваться в профессии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студент из Перми и начинающий киберспортсмен Олег Коптелов стал главным героем нового документального фильма «POV: Киберспорт» (18+), посвященного закулисью профессиональных виртуальных соревнований. 19-летний Коптелов участвовал в международном киберспортивном турнире в Белграде — столице Сербии. Его путь и первые шаги к профессиональной сцене легли в основу картины.

«Фильм раскрывает, почему киберспорт становится одним из самых привлекательных направлений для молодых людей, способных превратить увлечение играми в полноценную профессию. Участниками проекта помимо пермского студента также стали два звездных киберспортсмена. Через их истории показано, как строится карьера в этой сфере», — передает Business Class.

Премьера вышла на онлайн-платформе Кинопоиск. Помимо этого фильм можно посмотреть на youtube-канале компании BetBoom Esports и VK Видео Спорт, где картина уже набрала на них 185 тысяч и более 2,1 млн просмотров соответственно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

