Пермский студент стал героем документального фильма о киберспорте

Пермяк еще только начинает развиваться в профессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студент из Перми и начинающий киберспортсмен Олег Коптелов стал главным героем нового документального фильма «POV: Киберспорт» (18+), посвященного закулисью профессиональных виртуальных соревнований. 19-летний Коптелов участвовал в международном киберспортивном турнире в Белграде — столице Сербии. Его путь и первые шаги к профессиональной сцене легли в основу картины.

«Фильм раскрывает, почему киберспорт становится одним из самых привлекательных направлений для молодых людей, способных превратить увлечение играми в полноценную профессию. Участниками проекта помимо пермского студента также стали два звездных киберспортсмена. Через их истории показано, как строится карьера в этой сфере», — передает Business Class.