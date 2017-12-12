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12 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:11  12 декабря 2017 0

В России потратили семь миллиардов на поддержку добровольцев и благотворителей

Клипарт , купюры, деньги
Деньги некоммерческим организациям были выделены по программе президентских грантовФото: Алексей Гущин © URA.RU

Власти России направили более семи миллиардов рублей на поддержку некоммерческих организаций (НКО) по программе президентских грантов в 2017 году. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев в ходе пленарного заседания ОП отметил, что сумма оказалась на два с половиной миллиарда больше по сравнению с 2016 годом.

«Президент поддерживает развитие НКО. У нас есть соглашение с Фондом президентских грантов. Надо сделать так, чтобы каждый проект, который получил деньги из Фонда, был заслушан публично», — цитирует Валерия Фадеева РАПСИ.

Также из речи Фадеева следует, что за последние десять лет в России выросло на 20% количество жителей, участвовавших в благотворительности. 65% россиян считают, что деятельность добровольцев способствует решению общественных проблем.

Фадеев на пленарном заседании презентовал проект доклада о состоянии гражданского общества за 2017 год. В подготовке документа участвовали региональные общественные палаты и ведущие эксперты по вопросам общественного контроля, развития благотворительности, социально ориентированных НКО и добровольчества. В последующем доклад будет направлен президенту РФ и в обе палаты Федерального Собрания, профильные министерства и ведомства.

Пленарное заседание продлится до 13 декабря, в нем принимают участие более 150 членов ОП РФ.

Виктор Дорофеев
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