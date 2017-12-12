18:24 12 декабря 2017 0

Психопат самостоятельно сдался полиции Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Подмосковье разъяренный муж отрубил своей супруге топором руки, после чего решил отвезти ее больницу. Причиной поведения мужчины стала ревность — до этого он предлагал возлюбленной пройти тест на детекторе лжи.

Известно, что между супругами произошла очередная ссора на почве ревности. Психопат вечером вывез свою жену в лес и решил наказать ее. Мужчина топором отрубил ей обе кисти, после чего отвез умирающую девушку в больницу, а сам сдался в полицию, пишут «Дни.ру».

Медикам пришлось совершить настоящее чудо, чтобы сохранить руки жительнице Серпухова. Главный врач клиники Александр Мясников отметил, что девушку пришлось собирать буквально по частям. Операция продлилась 8 часов. «К 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук и ампутатом левой кисти со множеством дополнительных повреждений на нем. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться. Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки и руки приживутся», — написал Мясников на свой странице в Instagram.

Отметим, у супругов двое детей, которые сейчас находятся у бабушки. В соцсетях объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.