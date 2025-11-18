В Донецкой республике ввели ЧС из-за атаки Украины на ТЭС
18 ноября 2025 в 21:37
В Донецкой Народной Республике введен режим региональной чрезвычайной ситуации. Причиной срочно принятых мер стала атака Украины на теплоэлектростанцию. Объект получил значительные повреждения. Указ о введении положения подписан главой региона Денисом Пушилиным.
