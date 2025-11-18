Оружие Второй мировой войны: что за воздушные шары, которые ВСУ спустя век используют для атак на РФ
В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки ВМШ
Во вторник, 18 ноября, в Рязанской области впервые было объявлено об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара (МВШ) со стороны ВСУ. Информация об этом была размещена в приложении местного управления МЧС.
С начала 2024 года Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) таких воздушных шаров, запущенных с территории Украины. В официальных заявлениях эти инциденты характеризовались как попытки Киева осуществить террористические атаки на объекты в РФ. Так, случаи перехвата МВШ фиксировались в воздушном пространстве Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Тульской и Московской областей. Кроме того, по словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, на территории региона несколько раз обнаруживали обломки летательных аппаратов, которые предположительно являются метеозондами — так называют в блогах и СМИ эти малоразмерные шары.
Как рассказывают эксперты, подобные технологии применялись еще во время Второй мировой войны. Что это за аппараты и какие у них характеристики — в материале URA.RU.
Технические характеристики МВШ
Малоразмерные воздушные шары могут взлетать с минами или бомбами
Специалисты в области военного дела и инженерии указывают на сходство ударных воздушных шаров с метеозондами, предназначенными для мониторинга атмосферных параметров, таких как температура и влажность. Конструкция этого устройства отличается простотой и включает в себя беспилотный аппарат, состоящий из шара, изготовленного из пластика или резины, блока с аппаратурой и балласта. В некоторых случаях к шару могут быть добавлены дополнительные элементы оснащения. Эксперты подчеркивают, что простота конструкции и невысокая стоимость компонентов позволяют осуществлять сборку подобных беспилотных аппаратов в стандартных условиях.
- Диаметр шара: два-восемь метров;
- Оборудование в составе аппарата: приемник, спутники навигации, электронные устройства управления, иногда устройства сброса;
- Снаряжение: бомбы, мины, уголковые отражатели.
Зачем ВСУ используют воздушные шары в боях
Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в беседе с «ФедералПресс» сообщил о возможных способах применения малоразмерных воздушных шаров в военных условиях. По его словам, такие аппараты могут быть использованы для нанесения ущерба системам ПВО и проведения бомбардировок.
Как шары используют для отвлечения и обнаружения ПВО
Для отвлечения и выявления средств противовоздушной обороны воздушные шары оснащают специальными устройствами — уголковыми отражателями. Они изготавливаются из пенопластовых пластин или аналогичных материалов и покрываются фольгой, что делает шары более заметными для радаров. Массовое применение таких шаров способно либо перегрузить системы ПВО, либо помочь установить их местоположение.
Как используются шары-бомбардировщики
Кроме того, малоразмерные воздушные шары могут использоваться для перевозки мин или бомб с последующим их сбросом. Несмотря на небольшой вес, такие шары способны подниматься в воздух с боезарядом, однако из-за низкой управляемости их не применяют для точечных ударов — шары направляют лишь в общий район целей, а дальнейший результат зависит от обстоятельств.
МВШ применяли еще в годы Второй мировой войны
Самую известную атаку с использование боевых воздушных шаров провела Япония
Иван Андриевский отметил, что подобные технологии применялись еще во время Второй мировой войны. В качестве примера он привел операцию Японии, которая отправила приблизительно девять тысяч воздушных шаров на территорию США. Инженерное исполнение тех шаров было более сложным, поскольку требовалось преодолеть тысячи километров в различных климатических условиях и нанести урон в определенных местах. При этом часть шаров все же достигла цели и причинила некоторый ущерб американской военной инфраструктуре.
Что эксперты думают насчет эффективности использования МВШ
ВСУ запускают шары для запугивания людей
В интервью ИА «Регнум» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, высказался относительно запуска метеозондов с украинской стороны. Он пояснил, что к метеозондам присоединяются взрывные устройства или боеприпасы, и при достижении цели происходит взрыв. Целью ВСУ в этом случае является запугивание населения, поэтому точность попадания не является приоритетом — метеозонды могут оказаться и в населенных пунктах.
У аппаратов низкая точность поражения цели
Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко указал на низкую эффективность метеозондов в плане точного поражения конкретных объектов. Он предположил, что массовый запуск метеозондов с боезарядами может быть направлен на то, чтобы перегрузить российские силы ПВО на определенных участках и создать условия для последующих ударов с использованием дронов и ракет.
Онуфриенко также отметил, что использование метеозондов является экономически выгодным способом нанесения ущерба. При этом украинская сторона не заботится о том, где именно произойдет падение боеприпаса, если речь идет о больших территориях. Использование метеозондов — это акт террора против мирного населения, заключил он.
