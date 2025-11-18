Оружие Второй мировой войны: что за воздушные шары, которые ВСУ спустя век используют для атак на РФ

В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки ВМШ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во вторник, 18 ноября, в Рязанской области впервые было объявлено об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара (МВШ) со стороны ВСУ. Информация об этом была размещена в приложении местного управления МЧС.

С начала 2024 года Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) таких воздушных шаров, запущенных с территории Украины. В официальных заявлениях эти инциденты характеризовались как попытки Киева осуществить террористические атаки на объекты в РФ. Так, случаи перехвата МВШ фиксировались в воздушном пространстве Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Тульской и Московской областей. Кроме того, по словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, на территории региона несколько раз обнаруживали обломки летательных аппаратов, которые предположительно являются метеозондами — так называют в блогах и СМИ эти малоразмерные шары.

Как рассказывают эксперты, подобные технологии применялись еще во время Второй мировой войны. Что это за аппараты и какие у них характеристики — в материале URA.RU.

Технические характеристики МВШ



Специалисты в области военного дела и инженерии указывают на сходство ударных воздушных шаров с метеозондами, предназначенными для мониторинга атмосферных параметров, таких как температура и влажность. Конструкция этого устройства отличается простотой и включает в себя беспилотный аппарат, состоящий из шара, изготовленного из пластика или резины, блока с аппаратурой и балласта. В некоторых случаях к шару могут быть добавлены дополнительные элементы оснащения. Эксперты подчеркивают, что простота конструкции и невысокая стоимость компонентов позволяют осуществлять сборку подобных беспилотных аппаратов в стандартных условиях.

Диаметр шара : два-восемь метров;

: два-восемь метров; Оборудование в составе аппарата : приемник, спутники навигации, электронные устройства управления, иногда устройства сброса;

: приемник, спутники навигации, электронные устройства управления, иногда устройства сброса; Снаряжение: бомбы, мины, уголковые отражатели.

Зачем ВСУ используют воздушные шары в боях

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в беседе с «ФедералПресс» сообщил о возможных способах применения малоразмерных воздушных шаров в военных условиях. По его словам, такие аппараты могут быть использованы для нанесения ущерба системам ПВО и проведения бомбардировок.

Как шары используют для отвлечения и обнаружения ПВО

Для отвлечения и выявления средств противовоздушной обороны воздушные шары оснащают специальными устройствами — уголковыми отражателями. Они изготавливаются из пенопластовых пластин или аналогичных материалов и покрываются фольгой, что делает шары более заметными для радаров. Массовое применение таких шаров способно либо перегрузить системы ПВО, либо помочь установить их местоположение.

Как используются шары-бомбардировщики

Кроме того, малоразмерные воздушные шары могут использоваться для перевозки мин или бомб с последующим их сбросом. Несмотря на небольшой вес, такие шары способны подниматься в воздух с боезарядом, однако из-за низкой управляемости их не применяют для точечных ударов — шары направляют лишь в общий район целей, а дальнейший результат зависит от обстоятельств.

МВШ применяли еще в годы Второй мировой войны



Иван Андриевский отметил, что подобные технологии применялись еще во время Второй мировой войны. В качестве примера он привел операцию Японии, которая отправила приблизительно девять тысяч воздушных шаров на территорию США. Инженерное исполнение тех шаров было более сложным, поскольку требовалось преодолеть тысячи километров в различных климатических условиях и нанести урон в определенных местах. При этом часть шаров все же достигла цели и причинила некоторый ущерб американской военной инфраструктуре.

Что эксперты думают насчет эффективности использования МВШ

ВСУ запускают шары для запугивания людей

В интервью ИА «Регнум» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, высказался относительно запуска метеозондов с украинской стороны. Он пояснил, что к метеозондам присоединяются взрывные устройства или боеприпасы, и при достижении цели происходит взрыв. Целью ВСУ в этом случае является запугивание населения, поэтому точность попадания не является приоритетом — метеозонды могут оказаться и в населенных пунктах.

У аппаратов низкая точность поражения цели

Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко указал на низкую эффективность метеозондов в плане точного поражения конкретных объектов. Он предположил, что массовый запуск метеозондов с боезарядами может быть направлен на то, чтобы перегрузить российские силы ПВО на определенных участках и создать условия для последующих ударов с использованием дронов и ракет.