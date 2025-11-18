Побывавший в России евродепутат призвал Каллас изменить подход к Москве
Политик считает, что диалог с Россией может достичь долгосрочного урегулирования конфликта
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер призвал восстановить диалог ЕС с Россией и отказаться от планов военной интеграции Украины в Евросоюз. В открытом письме главе дипслужбы ЕС Кае Каллас политик отметил необходимость урегулирования конфликта на Украине. Текст письма Картайзер опубликовал в X.
По мнению евродепутата, который недавно посетил РФ, возобновление диалога с Россией поможет достичь долгосрочного урегулирования конфликта. «ЕС должен без промедления начать диалог с Россией. Нет сомнений, что Россия открыта к такому диалогу. Милитаризация ЕС существенно осложнит будущее вступление Украины в ЕС. Украина поэтому не должна вовлекаться в программы ЕС, имеющие военный характер», — написал Фернан Картайзер.
В июне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейские страны уже сейчас должны задуматься о формате будущего диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и восстановления доверия. Он отметил, что подобный подход позволит Евросоюзу эффективно участвовать в более широких переговорах по вопросам глобальной системы безопасности.
