Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер призвал восстановить диалог ЕС с Россией и отказаться от планов военной интеграции Украины в Евросоюз. В открытом письме главе дипслужбы ЕС Кае Каллас политик отметил необходимость урегулирования конфликта на Украине. Текст письма Картайзер опубликовал в X.

По мнению евродепутата, который недавно посетил РФ, возобновление диалога с Россией поможет достичь долгосрочного урегулирования конфликта. «ЕС должен без промедления начать диалог с Россией. Нет сомнений, что Россия открыта к такому диалогу. Милитаризация ЕС существенно осложнит будущее вступление Украины в ЕС. Украина поэтому не должна вовлекаться в программы ЕС, имеющие военный характер», — написал Фернан Картайзер.