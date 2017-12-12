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12 декабря 2017
21:41  12 декабря 2017 0

ХАМАС пообещал Соединенным Штатам новый «день гнева»

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, старый город иерусалима, мечеть купол скалы, святая земля
ХАМАС недоволен признанием Иерусалима столицей ИзраиляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады, теперь — непосредственно против Соединенных Штатов Америки. Поводом стало решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы … они [США] отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

По его словам, новый «день гнева» стоит ожидать также на Западном берегу реки Иордан и в самом Иерусалиме. Палестинцы считают Иерусалим столицей своей страны и не намерены уступать древний город Израилю.

Первая палестинская интифада длилась с 1987 по 1991 годы: палестинцы выражали протест против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. Визит премьера Израиля Ариэля Шарона в 2000 году на Храмовую гору стал поводом для второй интифады.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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