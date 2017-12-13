10:41 13 декабря 2017 2

Трамвай буквально вошел в кабину маршрутки Фото: портал 74.ru

В Челябинске на Свердловском проспекте, недалеко от ЗАГСа Центрального района, маршрутное такси №9 лоб в лоб влетело в трамвай № 20. По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие.

ДТП произошло утром среды, 13 декабря. Как сообщают очевидцы ДТП, серьёзно пострадали как минимум два человека. «Приехали уже четыре машины скорой помощи. Ранен пассажир маршрутки — тот, что сидел на переднем сидении. Кое-как его достали — нога согнута сильно, видимо, травма. Ещё выносили из маршрутки девушку — у неё, по-моему, тоже что-то с ногой», — сообщила одни из жительниц порталу 74.ru.

По уточненным данным, трамваи стояли на линии в ожидании разбора ДТП, которое произошло возле путей. Пассажиров в них в этот момент не было. Как только пути освободили, в трамвай № 20 въехала маршрутка. Водитель маршрутки утверждает, что уходил от столкновения. «Только тронулась, он летит. Если бы я ехала, я бы в него влетела. Свидетели сказали, что водитель маршрутки от „пазика“ какого-то уходил», — рассказала водитель трамвая портал 74.ru.

На место происшествия подъехал его брат, залез в салон, объяснив, что ищет телефон пострадавшего. «Не знаю, какие у него травмы — телефон не отвечает. Говорят, что у него ноги переломаны, что-то ещё. Да, говорят, что он уходил от удара. Он хорошо водит, у него знаете, какой стаж вождения! Все категории, водитель экстра-класса», — утверждал мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «URA.RU» сообщили, что количество пострадавших в ДТП и обстоятельства аварии уточняются. Движение трамваев на Свердловском проспекте парализовано в обоих направлениях. На этом участке дороги образовалась серьёзная пробка.