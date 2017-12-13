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13 декабря 2017
12 декабря 2017
09:37  13 декабря 2017 1

Два миллиарда рублей за один процент трафика. В бюджете нашли еще 260 млн на провальный госпоисковик «Спутник»

Надписи и знаки. Ханты-Мансийск., ростелеком
«Ростелеком» продолжит попытки удержать на плаву непопулярный поисковикФото: Александр Елизаров © URA.RU

Российская телекоммуникационная компания с преимущественно государственным участием «Ростелеком» решила продолжить развивать поисковик и одноименный браузер «Спутник». Для этого на проект, уже обошедшийся в 2 миллиарда рублей, из бюджета страны выделят выделят еще 260 миллионов.

Информация об этом размещена на сайте «Ростелекома» в разделе «Закупки». Из техзадания следует, что госоператор хочет развить десктопную (для ПК) и мобильную версию браузера «в части интерфейса, функциональности и качества его работы». Также планируется улучшить формирование новостных лент, карты, качество поиска, оптимизировать размер хранилища и развить другие характеристики для удобства и безопасности использования. В требованиях к техническому обеспечению отдельным пунктом значится «организация эффективной работы смены администрирования».

Ранее эксперты признали непопулярность интернет-системы «Спутник», информировала «Национальная служба новостей». Директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Чёрный заявил тогда, что браузер «был обречен на неудачу с самого начала».

Как уже сообщало «URA.RU», технически достаточно совершенная система не набрала даже 1% поискового рынка в России. Поэтому весной 2017 года проект предполагалось закрыть либо переориентировать на задачи, связанные с расчетом данных.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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