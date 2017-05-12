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12 мая 2017
11 мая 2017
08:22  12 мая 2017 2

Государственный поисковик «Спутник», на разработку которого потратили 20 млн долларов, закроют

"Спутник" не оправдал ожиданийФото: скрин поисковика

Поисковая система «Спутник», разработанная на бюджетные средства и запущенная в России три года назад, не смогла стать популярной среди пользователей рунета, из-за чего проект в ближайшее время или закроют, или переформатируют для выполнения других задач.

«Спутник», по мнению специалистов, состоялся в техническом плане, однако не смог обрести популярность в Интернете, не набрав даже 1% поискового рынка в России. Так, в апреле этого года количество переходов со «Спутника» на другие сайты составило всего 100 823, тогда как у «Яндекса» и Google фиксируются миллиарды переходов в месяц, пишет газета «Ведомости».

Теперь отечественную поисковую систему, на разработку и запуск которой потратили 20 млн долларов, либо закроют, либо переориентируют на задачи, связанные с расчетом данных. Окончательное решение будет принято до начала лета этого года.

По мнению представителя «Финама» Владислава Кочеткова, сегодня очень сложно выйти на рынок, поделенный Яндексом и Google, если у компании нет конкурентного преимущества, как и произошло в случае со «Спутником». В этой ситуации проще создать новый сегмент и стать в нем лидером.

Лев Истомин
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