Власти Москвы назвали провокацией призыв активиста Ильи Яшина выйти 24 декабря в Лермонтовский сквер и отпраздновать мероприятие под названием «День свободных выборов». Позже инициативу Яшина поддержал блогер Алексей Навальный и также призвал своих сторонников прийти на праздник.
Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил, что согласно городским законам подобное мероприятие необходимо согласовывать.
«Пусть внимательно изучают законодательную и нормативную базу города. Они же уполномоченные люди, наделённые определённой властью. Пусть внимательно изучают действующее законодательство», — заявил он. По распоряжению мэра Москвы от 2000 года мероприятия численностью до пяти тысяч человек должны согласовываться с властями за месяц до события.
Яшин ныне является главой совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы. Он посчитал, что муниципальные депутаты имеют право организовывать местные праздники и приглашать на них любое количество людей без согласования с властями. На муниципальных выборах в Москве, которые проходили 11 сентября, партия Яшина «Солидарность» взяла семь мандатов, напоминает «Федеральное агентство новостей».