Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%
Фрукты и овощи выросли в цене
Фото: Илья Московец © URA.RU
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%, следует из данных Минэкономразвития РФ. Недельная инфляция — с 14 по 20 октября — составила 0,22%, сообщает Росстат.
«Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,14%», — сказано в еженедельном обзоре Росстата. На неделе с 14 по 20 октября инфляция составила 0,22%.
Выросли цены на продовольственные товары — на 0,32%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,94%, остальные продукты питания — на 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился — подорожание составило 0,29%.
Больше всего из продуктов питания подорожали огурцы — на 3,4%, мясо кур — на 0,3%, яйца — на 1,6%. В сегменте непродовольственных товаров лидерами по удорожанию стали медикаменты — на 0,1%, бензин — на 0,6%, дизельное топливо — на 0,4%.
