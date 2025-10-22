Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%

22 октября 2025 в 22:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фрукты и овощи выросли в цене

Фрукты и овощи выросли в цене

Фото: Илья Московец © URA.RU

Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%, следует из данных Минэкономразвития РФ. Недельная инфляция — с 14 по 20 октября — составила 0,22%, сообщает Росстат.

«Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,14%», — сказано в еженедельном обзоре Росстата. На неделе с 14 по 20 октября инфляция составила 0,22%.

Выросли цены на продовольственные товары — на 0,32%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,94%, остальные продукты питания — на 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился — подорожание составило 0,29%.

Продолжение после рекламы

Больше всего из продуктов питания подорожали огурцы — на 3,4%, мясо кур — на 0,3%, яйца — на 1,6%. В сегменте непродовольственных товаров лидерами по удорожанию стали медикаменты — на 0,1%, бензин — на 0,6%, дизельное топливо — на 0,4%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал