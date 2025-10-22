Логотип РИА URA.RU
Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании ФБК* террористической организацией

22 октября 2025 в 21:52
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, запрещенной и ликвидированной в РФ, а также иноагентом) террористической организацией. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда. В ведомстве уточнили, что иск о признании ФБК террористической организацией принят к рассмотрению, а судебное заседание назначено на 27 ноября текущего года. Согласно заявлению пресс-службы, процесс пройдет в закрытом режиме. 

