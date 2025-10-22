Военный аналитик раскрыл подоплеку тренировки стратегических ядерных сил под руководством Путина

Военный аналитик заявил о готовности применения ядерного оружие для защиты страны Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Россия продемонстрировала политическую волю к применению ядерного оружия для защиты своих национальных интересов во время недавней тренировки стратегических ядерных сил. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны», — приводит слова Коротченко ТАСС. Он также отметил, что никакие сигналы, предупреждения или сообщения больше не нужны.

Военный эксперт подчеркнул, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ, полученный от верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что структура и возможности российских стратегических ядерных сил позволяют гарантировать «постановку точки в существовании любой страны-агрессора», если возникнет угроза безопасности России. По его информации, тренировка проводилась для проверки боеготовности ядерной триады и отработки различных сценариев ядерного реагирования.

В числе возможных сценариев применения ядерных сил РФ Коротченко назвал ответ на применение западного высокоточного дальнобойного оружия с территории Украины по объектам в глубине России, а также попытки НАТО заблокировать военно-морские коммуникации на Балтике или Калининградскую область. Еще одним основанием для задействования стратегических сил может стать ввод контингента стран НАТО на территорию Украины. Все эти сценарии предусматривают рзные форматы использования стратегических ядерных сил в ответ на обострение военно-политической обстановки.