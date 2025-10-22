Володин заявил, что ждет от ЦБ снижения ключевой ставки
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Депутаты Госдумы ждут от Центрального банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал: мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки. Так? Так. И руководство Центрального банка должно это понимать», — подчеркнул Володин. Его слова приводит telegram-канал Госдумы.
Он напомнил, что Банк России недавно снизил ключевую ставку до 17% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет обсуждаться дальнейшая денежно-кредитная политика, назначено на 24 октября. Депутаты рассчитывают, что ЦБ учтет мнение парламента при принятии новых решений.
Ранее экономист Денис Ракша отметил, что Банк России, учитывая рост инфляционных ожиданий, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% в октябре. В то же время директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец предположил возможность снижения ставки до 16%. По его мнению, это вряд ли существенно повлияет на экономику, однако может послужить важным сигналом для рынка, передает RT.
