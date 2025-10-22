Володин заявил, что ждет от ЦБ снижения ключевой ставки

Володин призвал ЦБ снизить ключевую ставку на следующем заседании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы ждут от Центрального банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал: мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки. Так? Так. И руководство Центрального банка должно это понимать», — подчеркнул Володин. Его слова приводит telegram-канал Госдумы.

Он напомнил, что Банк России недавно снизил ключевую ставку до 17% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет обсуждаться дальнейшая денежно-кредитная политика, назначено на 24 октября. Депутаты рассчитывают, что ЦБ учтет мнение парламента при принятии новых решений.

