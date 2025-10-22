Кадыров: бойцы «Ахмата» ликвидировали боевиков, прятавшихся под полиэтиленовым пакетом. Видео
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Бойцы спецназа «Ахмат» из «группы Аида» уничтожили украинских военных, которые пытались укрыться под черным полиэтиленовым пакетом. Операция была снята на видео и опубликована главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Так называемый „план укрывашек“ не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — написал Глава Чечни. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
На видеозаписи видно, как беспилотник подлетает к украинским позициям и сбрасывает взрывное устройство непосредственно на мешок, под которым находились солдаты ВСУ. Уточняется, что после подрыва украинские бойцы не выжили.
Ранее подразделения спецназа «Ахмат» уже проводили операции с использованием ударных дронов на Харьковском направлении. В частности, сообщалось об уничтожении пикапа с украинскими военными и ликвидации техники и складов с боеприпасами. Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно публикует видеозаписи подобных операций в своем telegram-канале.
