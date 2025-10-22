Politico: Европа и Киев предложат Путину и Трампу свои варианты прекращения огня

Европа и Киев готовят единую позицию для Путина и Трампа по прекращению огня Фото: Официальный сайт Президента Украины

Страны Европы и Украина обсуждают несколько сценариев прекращения огня в зоне украинского конфликта, которые планируется предложить президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.

«Ведутся дискуссии между украинскими чиновниками и их коллегами в Лондоне, Париже, Брюсселе и других столицах по поводу вариантов перемирия», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что главной целью переговоров является выработка единой позиции по вопросу перемирия, которую можно будет вынести на обсуждение лидеров России и США.

Уточняется, что один из рассматриваемых планов предполагает создание специального совета под председательством Трампа, который займется контролем за исполнением соглашения и будет курировать процесс постепенного снятия санкций с России. На прошлой неделе обсуждался проект соглашения, состоящий из 12 пунктов, согласно которому прекращение огня должно быть установлено по текущей линии фронта. Реализацию этого плана планируется доверить международному совету, который возглавит нынешний президент США.

