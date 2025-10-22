Верховный суд рассмотрит вопрос о признании «дочки» ФБК* террористической организацией
Верховный суд рассмотрит иск о признании «дочки» ФБК* террористической организацией
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Верховный суд России приступил к рассмотрению иска о признании американской дочерней структуры Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
«Верховный Суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF) террористической организацией», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Уточняется, что рассмотрение назначено на 27 ноября.
Ранее Генпрокуратура России также подала в Верховный суд иск о признании самого Фонда борьбы с коррупцией террористической организацией. Оба процесса назначены к рассмотрению на 27 ноября и будут проходить в закрытом режиме. ФБК был признан экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ, а его зарубежные структуры теперь могут получить аналогичный статус.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.