Верховный суд рассмотрит вопрос о признании «дочки» ФБК* террористической организацией

Верховный суд России приступил к рассмотрению иска о признании американской дочерней структуры Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Ранее Генпрокуратура России также подала в Верховный суд иск о признании самого Фонда борьбы с коррупцией террористической организацией. Оба процесса назначены к рассмотрению на 27 ноября и будут проходить в закрытом режиме. ФБК был признан экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ, а его зарубежные структуры теперь могут получить аналогичный статус.