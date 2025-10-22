Лобовое столкновение ядерных держав, судьба ДСНВ: замминистра МИД России сделал предупреждение

Россия не собирается вписываться в гонку вооружений с НАТО, считает Рябков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Из-за агрессивных действий стран НАТО Россия вынуждена принимать ответные меры, в том числе военно-технические, что может привести к прямой конфронтации. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он напомнил, что Россия не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений, несмотря на оказываемое давление. По его словам, Москва сохраняет возможность для дипломатического решения вопросов, связанных с контролем над вооружениями. Главные заявления Рябкова в сфере ядерной безопасности и разоружения — читайте в материале URA.RU.

Ускоренное ядерное разоружение — нереалистично

Призывы к ускоренному ядерному разоружению выглядят нереалистичными без учета существующей военно-политической ситуации и интересов безопасности государств, обладающих ядерным потенциалом, считает Рябков. По его мнению, чтобы достичь прогресса в вопросе вооружения, нужно обеспечивать равноправие всех сторон и учитывать их интересы, чего не происходит.

Рябков подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубляется наращиванием Западом военной мощи, активной разработкой планов по размещению оружия в космосе, а также экспансией ядерных сил США в Европе. Кроме того, дипломат обратил внимание на создание США и их союзниками глобальных систем противоракетной обороны, что, по оценке МИД России, ведет к дополнительным угрозам.

Продолжение после рекламы

Россия справится с ядерной угрозой

В случае срыва соглашений по сокращению ядерного оружия у России есть все возможности для эффективного противодействия нарастающей ядерной угрозе, считает Рябков. Он отметил, что отказ от предложенных Россией мер повысит риск ядерной угрозы. Тем не менее замглавы МИДа подчеркивает, что в случае возникновения подобной ситуации Россия сможет обеспечить свою безопасность и адекватно ответить на любые вызовы.

Договор о запрете ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Рябков возложил ответственность за отсутствие продвижения в вопросе вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на США. По его словам, основная причина сложившейся ситуации заключается в позиции США, которые за почти три десятилетия так и не ратифицировали данный договор. Рябков напомнил, что Российская Федерация ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, однако в 2023 году отозвала свою ратификацию из-за отсутствия встречных шагов со стороны Вашингтона.





«Возможности для диалога не вижу»: о перспективах ДСНВ

Российское предложение относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может оставаться актуальным исключительно при условии взаимных шагов со стороны США, которые должны воздерживаться от действий, способных нарушить существующий баланс сдерживания, считает Рябков.

«Не вижу какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный, реалистичный и ориентированный на результат диалог по любым вопросам в области нераспространения», — заявил замглавы МИДа, его цитирует ТАСС. Москва, по словам дипломата, хочет удостовериться в том, что Вашингтон отказался от враждебной антироссийской линии, проводившейся предыдущей администрацией, а также проявляет готовность к поиску решений, направленных на устранение коренных причин текущего кризиса в двусторонних отношениях. Рябков подчеркнул, что в случае, если Соединенные Штаты откажутся от продления ДСНВ, риск усиления ядерной угрозы возрастет. Тем не менее Россия, по его заверениям, способна гарантировать собственную безопасность при любом развитии событий.

Вопрос ядерной программы Ирана нужно решать дипломатически