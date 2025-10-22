«Путин ставит интересы россиян превыше всего»: иностранцы обсуждают ядерные учения РФ

В соцсетях обсуждают кадры российских стратегических учений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России состоялась плановая стратегическая тренировка ядерного вооружения, проведенная под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В маневрах приняли участие все компоненты так называемой «ядерной триады» — запуск ракет, способных нести ядерный заряд, осуществлялся с земли, воды и воздуха. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры запуска ракет «Ярс» и «Синева». В Кремле уточняют: плановые учения проверяли подготовку органов военного управления, другой целью учений была проверка практических навыков оперативного состава в управлении войсками.

Иностранные пользователи соцсети «Х» бурно обсуждают кадры с российской стратегической тренировки. Мнения разделились: кто-то видит в этом сигнал Украине, другие же считают такое мнение напрасным, ссылаясь на то, что подобные учения проходят планово и регулярно, причем не только в России. Как отреагировали иностранцы на «ядерную триаду» России — в материале URA.RU.





«Это никак не связано с Украиной»

Часть пользователей ответила на заявления западных СМИ, что российские стратегические учения якобы были проведены с целью показать военную мощь Западу и Украине. «Это никак не связано с Украиной, мир не крутится вокруг Украины. Это простая проверка состояния оружия и армии», — пишет пользователь под именем Максимус. Он напомнил, что российские учения проводятся осенью ежегодно, аналогичные ежегодные учения проводят и Соединенные Штаты.

Пользователь под ником Chacm разделил это мнение и упрекнул США за то, что те не так давно проводили схожие испытания для демонстрации своей силы России и Китаю. «Эти испытания объявляются заранее и не являются редкостью. США проводили испытания не так давно и стреляли „в сторону“России и Китая», — пишет он.

«Вооружать Украину — плохая идея»

Часть пользователей увидели в учениях сигнал Украине. Некоторые считают, что поставка западного вооружения на Украину лишь спровоцирует Россию и приведет к плохим для Киева последствиям.

«И вы считаете, что это хорошая идея — вооружить Украину еще больше. Безумие», — написал Хейден Додж в соцсети X. Его поддержал другой юзер, тот заявил: «Возможно, нам это не нравится, но факт этого [конфликта] заключается в том, что Россия — сверхдержава, а Украина — нет». Он напомнил, что Украина уже на протяжении двух лет стабильно теряет позиции и удивился логике людей, поставляющих Украине вооружение. Оценивая российский военный потенциал, наивно полагать, что рано или поздно «войска Киева войдут в Москву», считает юзер.

«Путин будет ставить интересы россиян превыше всего»