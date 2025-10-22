Утверждены номинации премии для муниципальных служащих за 2025 год

На заседании премии «Служение» утвердили добавление двух новых номинаций Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На расширенном заседании Наблюдательного совета третьего Всероссийской муниципальной премии «Служение», которое прошло 22 октября на площадке Мастерской управления «Сенеж», был утвержден перечень номинаций главной награды для представителей муниципального сообщества. Об этом говорится в пресс-релизе премии.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил особую значимость премии для страны, подчеркнув, что инициатива возникла для признания ежедневного труда работников местного самоуправления. «Премия „Служение“ стартует сегодня уже третий раз. В соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина решено было сделать мероприятие, которое позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления во благо развития территории и повышения качества жизни людей», — заявил Евгений Грачев.

Спикеры заседания отмечают значимость премии для страны Фото: пресс-служба премии «Служение»

Во время заседания члены Наблюдательного совета во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко утвердили десять номинаций. Среди них:

«Мужество и героизм на благо служения Родине»;

«Благополучие семьи — приоритет государства»;

«Развитие территории — благополучие жителей»;

«Укрепляем партнерство — расширяем возможности»;

«Инициатива каждого — общий успех»;

«Великое наследие для будущих поколений»

«Диалог с населением — открытость власти»

«Молодой современный управленец на службе страны».

В этом году добавились две новые категории — «С передовой СВО в муниципалитет», посвященная поддержке вернувшихся участников специальной военной операции, и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета», направленная на развитие кадрового потенциала. «Всероссийская муниципальная премия „Служение“ — это возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше, но и самое главное — на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям». Она отметила, что муниципальное сообщество формирует культуру любви к родному краю, бережно сохраняя исторические корни и одновременно двигаясь вперед, внедряя инновационные решения.

На расширенном заседании премии «Служение» добавили еще две новые номинации Фото: пресс-служба премии «Служение»

По словам победителя второй премии, первого заместителя главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимира Таранцова, важность этой номинации заключается в признании повседневного труда людей по всей стране. «Номинация „Мужество и героизм на благо служения Родине“ для меня особенно ценна. Она не о единичных подвигах, а о судьбах. О тысячах моих коллег по всей стране, которые в час испытаний просто делали свое дело. Работали. Спасали. Помогали. Несли свою вахту в тылу. Очень важно, чтобы их ежедневные подвиги стали видны всей стране», — отметил Таранцов.

Нестерова подчеркнула важно поддержки семей СВО Фото: пресс-служба премии «Служение»

Глава Всехсвятского сельского поселения Кировской области Ольга Нестерова, мать шестнадцати детей, подчеркнула важность поддержки семей участников СВО. «Мы с мужем воспитываем шестнадцать детей. И я рада, что в России есть главы муниципалитетов, похожие на меня — те, кто несут огромную ответственность на работе, но при этом находят силы и для воспитания детей... Надеюсь, что в ходе заявочной кампании на третью премию „Служение“ мы узнаем еще больше новых имен и историй» — сказала Нестерова. Она выразила надежду, что в ходе заявочной кампании на третью премию «Служение» будут открыты новые имена и истории. По ее словам, семья всегда останется главной ценностью и опорой для общества.

На вторую премию было отправлено поступило 41 313 заявок из 89 регионов Фото: пресс-служба премии «Служение»