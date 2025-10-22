Baza: в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина
Экстренные службы работают на месте ЧП
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Ставрополе 22 октября произошел взрыв на троллейбусной остановке, в результате которого пострадала женщина. По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения бедра и голени. Причиной ЧП стал неустановленный взрывоопасный предмет.
«Взрыв в Ставрополе на троллейбусной остановке. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени», — говорится в сообщении telegram-канала Baza.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в районе происшествия временно ограничено. Специалисты обследуют остановку и прилегающую территорию на наличие других потенциально опасных предметов.
