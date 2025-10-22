Логотип РИА URA.RU
Baza: в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина

В Ставрополе из-за взрыва на остановке пострадала женщина
22 октября 2025 в 23:04
Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Ставрополе 22 октября произошел взрыв на троллейбусной остановке, в результате которого пострадала женщина. По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения бедра и голени. Причиной ЧП стал неустановленный взрывоопасный предмет.

«Взрыв в Ставрополе на троллейбусной остановке. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени», — говорится в сообщении telegram-канала Baza.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в районе происшествия временно ограничено. Специалисты обследуют остановку и прилегающую территорию на наличие других потенциально опасных предметов.

