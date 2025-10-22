Володин: Силуанов отказался от претензий на Нобелевские премии
Володин раскрыл, как Силуанов отказался от премий
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Министр финансов России Антон Силуанов отказался от претензий на Нобелевские премии, ему достаточно поддержки Государственной думы. Об этом 22 октября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. По словам спикера, министр не стремится получать западные награды, а ориентируется на одобрение российских депутатов.
Володин подчеркнул, что ранее представители власти и эксперты нередко обращали внимание на зарубежные рейтинги и премии, ожидая международного признания. Однако теперь Силуанову, по его словам, такие достижения не нужны. «Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — отметил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что для Министерства финансов важнее мнение депутатов, избранных гражданами России, чем признание зарубежных фондов и премий. Володин отдельно указал, что работа ведомства строится на взаимодействии с законодателями, а не на ожидании «премии от Сороса» или других международных организаций. Он подчеркнул, что подобный подход способствует большей самостоятельности и ответственности российских государственных институтов.
В ходе заседания депутаты обсуждали вопросы поддержки исполнительной власти в условиях внешнего давления. Володин отметил, что отказ от зарубежных наград свидетельствует о приоритетах министерства и его руководителя. По его словам, Минфин продолжит работу, ориентируясь на интересы российского общества и парламента.
