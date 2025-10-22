Мурашко предложил пересмотреть взгляды на старение

Мурашко назвал новые приоритеты медицины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил пересмотреть прежние взгляды на старение. По его словам, ключевыми задачами для здравоохранения на данный момент являются продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней.

Мурашко отметил, что ранее медицина была сосредоточена просто на продлении жизни и лечении хронических заболеваний. Сейчас же приоритеты изменились. «Приоритет сегодня — продолжительность именно здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — заявил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025», который проходит в Москве 22-23 октября.