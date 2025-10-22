Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране больше не будет производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования. Такое заявление он сделал во время правительственного часа в парламенте.
«В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится „Джермук“. В Армении не может производиться шампанское», — приводят слова премьер-министра РИА Новости. Пашинян также отметил, что представители авторитетных международных компаний жалуются на фальсификацию своей продукции в Армении.
Ранее, в июне 2021 года, Армения заключила соглашение с Евросоюзом о постепенном отказе от использования названия «коньяк» для своей продукции, после чего был согласован новый бренд Armenian brandy. В феврале 2024 года стартовала программа по продвижению этого бренда на международных рынках при поддержке ЕС. Такие меры связаны с требованиями защиты географических наименований и борьбой с фальсификацией алкогольной продукции.
