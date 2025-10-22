Логотип РИА URA.RU
«Коммерсант»: сдетонировавшая в Ставрополе взрывчатка была в детской коляске

22 октября 2025 в 23:25
Взрывное устройство было заложено в детскую коляску

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Взрывчатка, сдетонировавшая в Ставрополе, была заложена в детскую коляску. Об этом сообщает «Коммерсант». 

По данным издания, на месте работают следователи СКР. Решается вопрос, по какой статье квалифицировать происшедшее: покушение на теракт (ст.205 УК РФ) или убийство (ст.105 УК РФ).

По данным издания, на месте работают следователи СКР. Решается вопрос, по какой статье квалифицировать происшедшее: покушение на теракт (ст.205 УК РФ) или убийство (ст.105 УК РФ).

Во время взрыва на троллейбусной остановке пострадала женщина. По предварительной информации, пострадавшая получила осколочные ранения бедра и голени.

