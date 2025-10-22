Логотип РИА URA.RU
Политика

Госдума рассмотрела новые адресные льготы для семей участников СВО

22 октября 2025 в 22:14
В Госдуме рассмотрели законопроект об оказании помощи семьям участников СВО

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на расширение мер поддержки семей участников СВО. Документ предусматривает новые льготы по земельному, имущественному и транспортному налогам, а также дополнительные послабления при продаже жилья для улучшения жилищных условий.

«Законопроект содержит положения об оказании адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям», — приводят слова документа РИА Новости. Уточняется, что многодетным семьям также будут предоставлены налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а расчет стандартного налогового вычета на детей будет учитывать только доходы по основной налоговой базе.

В материалах отмечается, что возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий расширяется. Теперь ее смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми любого возраста. Законопроект закрепляет комплексные меры поддержки, призванные снизить налоговую нагрузку на наиболее уязвимые категории граждан и повысить их финансовую устойчивость.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступят в силу дополнительные меры поддержки семей с двумя и более детьми, включая налоговые вычеты и ежегодные выплаты. Эти инициативы направлены на снижение финансовой нагрузки и предоставление адресной помощи миллионам семей, при этом право на льготы получат только работающие налоговые резиденты РФ при соблюдении ряда условий.

