Сын Черномырдина задолжал уральскому банку 233 миллиона

Банк «Оренбург» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга в размере около 233 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, старшего сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. В определении суда также указано, что он сейчас находится в процедуре банкротства.
Суд рассмотрит заявление в феврале 2018 года. Ранее суд признал долг Черномырдина перед компанией «РесурсИнвест» в размере 279,6 миллиона рублей.
В сентябре этого года столичный арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Виталия Черномырдина, пишет РАПСИ. Он также должен 304,4 миллиона рублей банку ВТБ. В июле суд отказал банку ВТБ в аресте автомобиля Cadillac 1937 года выпуска и прочего имущества Виталия Черномырдина.
Наложение ареста на имущество Черномырдина общей стоимостью 305 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве был отклонено судом. Среди активов значились, кроме зарубежного ретроавтомобиля, доли в уставном капитале нескольких ООО и гараж-бокс площадью 18,2 квадратных метра.
Банк ВТБ подал заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина в связи с неисполнением кредитных обязательств компанией ООО «Кронемет Рус», по займу которой тот является личным поручителем. Арбитраж Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года признал ООО «Кронемет Рус» банкротом. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд включил в реестр требований «Кронемет Рус» задолженность перед ВТБ в размере более 252 миллионов рублей. Долг возник по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 и 2011 годах.
Ранее Московский арбитражный суд принял иск банка ВТБ о банкротстве Виталия Черномырдина. На предварительном заседании представитель Черномырдина отметил, что его заявитель «не является неплатежеспособным», так как у Виталия Черномырдина имеются право требования к должникам на сумму более 400 млн рублей. По словам представителя сына экс-премьера страны, Черномырдин-младший уже предлагал банку перекупить эти долги в качестве отступных.