Аэропорт Казани ввел временные ограничения на полеты
20 октября 2025 в 01:58
В казанском аэропорту ввели ограничения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В казанском аэропорту введены временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт КАЗАНЬ. Введенный временный режим работы связан с мерами по обеспечению безопасности полетов», — проинформировал пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
