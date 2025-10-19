Логотип РИА URA.RU
Фетисов назвал себя политиком, многое сделавшим для страны

20 октября 2025 в 02:04
Фетисов оценил свои успехи в политике

Фото: Илья Московец © URA.RU

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил о своих достижениях в политике. По словам парламентария, он внес значительный вклад в развитие страны. 

«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное — отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», — подчеркнул Фетисов, передает Sport24.

С 2016 года Фетисов занимает должность депутата Государственной думы. С 2021 года он исполняет обязанности первого заместителя председателя комитета Госдумы, отвечающего за вопросы экологии, использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее Вячеслав Фетисов заявлял, что испытывает гордость за свое российское гражданство. По его словам, он никогда не обладал двойным гражданством. Так он Фетисов прокомментировал распространяющиеся слухи о возможном введении ограничений на двойное гражданство.

