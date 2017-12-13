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13 декабря 2017
16:31  13 декабря 2017 0

Россиянину отказали в кредите, потому что он «умер»

Клипарты. Сургут , жилье, недвижимость, квартиры, ипотека
Мужчина подал заявку на ипотеку, чтобы увеличить жилплощадьФото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель Железногорска обратился в местное отделение банка, чтобы подать заявку на ипотеку. В кредите ему было отказано, так как в базе данных значилось, что его нет в живых.

Супруга заявителя Валентина Гиниборг рассказала, что они с мужем хотели оформить ипотеку, чтобы увеличить жилплощадь. В банке им ответили отказом, на вопрос: «Почему?» сказали: «Ваш муж по документам мертв». Существование супруга подтвердили в ЗАГСе, где обычно оформляют справку о смерти.

Проверка УФМС доказала, что мужчину причислили к мертвым весной этого года, когда был взломан сайт ведомства. Электронные данные были искажены и у других людей. С недействительным паспортом обратились уже 15 человек, сообщают «Вести Новосибирск».

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Железногорску Владислав Пичуев заявил, что иногда бывают сбои в программном обеспечении. «В этом году два раза отключали свет в Красноярске — а сервер у нас в Красноярске, из-за этого технические сбои», — сказал он.

Случаи «юридической смерти» встречаются чаще. Проверить действительность своих документов можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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