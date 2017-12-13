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13 декабря 2017
17:01  13 декабря 2017 0

Певицу посадили в тюрьму за банан и нижнее белье

Девушку обвинили в подстрекательстве к развратуФОТО: скрин видео YouTube

Певицу из Египта Шаиму Ахмед приговорили к тюремному заключению. Девушку обвинили в подстрекательстве к разврату.

Певица выступает под псевдонимом Шима. В ноябре вышел ее новый музыкальный клип на песню I Have Issues. На видео девушка позирует в нижнем белье и эротично ест банан. Суд признал певицу виновной в провокации развратных действий и публикации непристойного ролика, пишет «Газета.ру». Режиссера видео заочно осудили на два года тюрьмы.

В прошлом году в Египте уже судили молодых девушек за подстрекательство к разврату в клипах. Трех танцовщиц приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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