17:01 13 декабря 2017 0

Девушку обвинили в подстрекательстве к разврату ФОТО: скрин видео YouTube

Певицу из Египта Шаиму Ахмед приговорили к тюремному заключению. Девушку обвинили в подстрекательстве к разврату.

Певица выступает под псевдонимом Шима. В ноябре вышел ее новый музыкальный клип на песню I Have Issues. На видео девушка позирует в нижнем белье и эротично ест банан. Суд признал певицу виновной в провокации развратных действий и публикации непристойного ролика, пишет «Газета.ру». Режиссера видео заочно осудили на два года тюрьмы.

В прошлом году в Египте уже судили молодых девушек за подстрекательство к разврату в клипах. Трех танцовщиц приговорили к шести месяцам тюрьмы.