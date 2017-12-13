17:55 13 декабря 2017 0

Деньги пойдут на компенсации оставшимся без работы людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджет Тюменской области выделит 41 млн 880 тысяч рублей, чтобы покрыть ущерб жителям Исетского района от вспышки африканской чумы свиней. Законопроект об этом, состоящий из пяти статей, размещен на сайте региональной думы в разделе «Законотворчество».

Правительство области предлагает из общей суммы выделить 2,8 млн рублей на компенсации за изъятие животных. Примерно 28,1 млн рублей пойдет на единовременные денежные выплаты юрлицам, которые добровольно уничтожили свиней, мясо и продукты переработки. Предприятия, которые занимались сбором, транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией пищевых отходов в период карантина по АЧС, получат в общей сумме 6 млн рублей.

Еще около 5 млн рублей уйдет на выплаты компенсаций людям, которые остались без работы из-за эпидемии и закрытия предприятий — каждый из них получит по 30 тысяч рублей. Все средства намерены взять из резервного фонда, указано в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Карантин по АЧС в регионе был объявлен 11 ноября и снят только 11 декабря. В ООО «Комплекс» во время вспышки под уничтожение попало 16 тысяч свиней, еще около 300 животных было подвергнуто эвтаназии в личных подворьях Шорохово. Затем чума распространилась на Ямал, где в месте обнаружения вируса сгорела крупная частная свиноферма. Также зараженных свиней позже выявили в Курганской области.