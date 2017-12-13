17:44 13 декабря 2017 0

Питерцы жалуются на нарушение общественного порядка ФОТО: профиль @ivanyarochkin в Instagram

В профиле Instagram о «богатых российских детях» опубликовано новое видео. На записи молодежь гоняет по Санкт-Петербургу с громыхающим ревом двигателей.

В ночном заезде участвовали пять машин. На записи видно, как они друг за другом заезжают на Невский проспект и с оглушительным звуком едут по улице. «А ты думал, кто тебя будит по ночам?» — гласит подпись к публикации.

Меньше чем за сутки видео посмотрели свыше 40 тысяч раз. В комментариях отметился один из гонщиков, написав: «Вот это серьёзный паблик забрал наше видео. Классно тогда погоняли». Некоторые удивились, что мажоры гоняют на старых машинах: «С каких пор ричи кидс катаются на старых японских ведрах?», — однако пользователи подчеркивают, что такие машины ездят лучше новых иномарок. «Ваши „старые ведра“ уничтожают на дороге и мерсы, и бэхи, и Ауди и прочие „мажорные и модные“ машинки. Это стиль, а не понты».

Однако есть и возмущенные нарушением порядка: «Дебилы! Вешать вас надо! Уже составлена петиция о запрете гонок уродов и будет завтра направлена президенту! Путин вас всех пересажает».