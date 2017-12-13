Президентские лимузины из проекта «Кортеж» выставят на продажу

19:02 13 декабря 2017 0

Машины создают для гаража особого назначения Федеральной службы охраны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели смогут позволить себе приобрести машины из президентского заказа «Кортеж». Автомобили, которые будут выпускать пока только для внутреннего рынка, планируется выставить в открытую продажу.

Министр торговли и промышленности России Денис Мантуров уже отметил повышенный интерес представителей бизнес-сообщества к проекту, передает Nation News.

Мантуров уточнил, что заказ на следующий год сформирован. «Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic. Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки», — приводит слова министра телеканал 360.

Пока планируется производить не менее 300 машин в год. Поэтому сначала будет покрыт спрос на внутреннем рынке, и только потом можно будет говорить об экспорте.