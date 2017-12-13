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13 декабря 2017
19:02  13 декабря 2017 0

Президентские лимузины из проекта «Кортеж» выставят на продажу

Визит президента Чехии Милоша Земана на УЗГА. Екатеринбург, кортеж, охрана, мигалка, спецслужбы, синие ведерки, машины сопровождения, эскорт
Машины создают для гаража особого назначения Федеральной службы охраныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели смогут позволить себе приобрести машины из президентского заказа «Кортеж». Автомобили, которые будут выпускать пока только для внутреннего рынка, планируется выставить в открытую продажу.

Министр торговли и промышленности России Денис Мантуров уже отметил повышенный интерес представителей бизнес-сообщества к проекту, передает Nation News.

Мантуров уточнил, что заказ на следующий год сформирован. «Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic. Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки», — приводит слова министра телеканал 360.

Пока планируется производить не менее 300 машин в год. Поэтому сначала будет покрыт спрос на внутреннем рынке, и только потом можно будет говорить об экспорте.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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