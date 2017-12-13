19:08 13 декабря 2017 0

Девушку отправили лечиться от наркозависимости, а в результате в ее жизнь пришел страх Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Перми пожаловалась на реабилитационный центр, в котором проходила курс лечения от зависимости. Девушка утверждает, что ее незаконно удерживали, грубо обращались и запугивали. При этом в правоохранительные органы она обращаться опасается. В центре же утверждают, что все их клиенты попадают к ним добровольно и об угрозах не может быть и речи.

У Светланы (имя изменено) возникли проблемы с наркотиками. Тогда ее мама решила обратиться в реабилитационный центр «Берег надежды», чтобы спасти дочь. По словам девушки, к ней домой приехали сотрудники центра, заковали в наручники и увезли. Светлана рассказывает, что сначала она находилась в деревне Заболотово Большесосновского района, а потом ее обманом вывезли в Нижний Тагил. «Приехал консультант и сказал, мол, туда привезли новую девочку. Она наркоманка. А раз я давно в программе (шел седьмой месяц моей реабилитации), то я должна помочь ввести ее в программу», — рассказала девушка «URA.RU». По словам собеседницы, еще одной «заманухой» стало обещание групповых выездов в город, но ее так и не выпустили из здания, где проходила реабилитация.

Светлана утверждает, что в реабилитационном центре с ней грубо обращались. «Конкретно ко мне применяли запугивания и угрозы, унижали, ломали как личность, но не били», — говорит девушка.

По словам Светланы, ее мама даже не знала, что дочь увезли в соседний регион. «Украсть у консультантов телефон и написать ей было самым верным решением на тот момент. Когда мама приехала, ее сначала не хотели пускать. Мама покричала, устроила скандал: „Выдайте мне мою дочь“ — и тому подобное. Тогда мне сказали: собирай вещи. Напоследок заставили подписать бумагу, что я претензий к персоналу центра „Берег надежды“ не имею и находилась в центре по добровольному желанию. Это всё неправда, конечно, но раз сказали, что выпустят только после этого, я согласилась», — рассказывает Светлана.

Собеседница агентства говорит, что на этом ее проблемы с фондом не закончились. «Мне не дают покоя. Каждый день запугивают. У меня благодаря этому центру, по-моему, психические расстройства появились. Спать нормально не могу. Всё время в страхе», — говорит девушка. По словам Светланы, один из сотрудников центра писал ей, чтобы она собирала вещи и что за ней уже выехали. При этом писать заявление в полицию она не хочет. «Мама сказала, что я дома, и слава богу», — объясняет девушка.

Знакомый семьи пояснил «URA.RU», что Светлана и ее мама просто боятся обращаться к правоохранителям. «Дело в том, что, с одной стороны, когда родственники отправляют человека в такой центр, они уже на грани, в крайне неустойчивом эмоционально-психическом состоянии. А с другой стороны, они заключают договор, где дают согласие на то, что родственника насильно помещают в центр и по мере необходимости ограничивают свободу. Причем эту меру необходимости определяют специалисты центра. Вдобавок к этому, если человек начинает неадекватно себя вести и может нанести кому-либо вред, по договору сотрудники имеют право для предотвращения этого „прикладывать усилия, исключающие нанесения травм“. А теперь представьте, если жена или мать человека, помещенного в такой центр, пойдет с этим договором в полицию или к следователям, то с юридической точки зрения мы получаем состав статьи 126-127 УК РФ, причем группой лиц по предварительному сговору. Получается, что два взрослых человека договорились третьего похитить и в дальнейшем лишить свободы», — объяснил собеседник.

Руководитель реабилитационного центра «Берег Надежды» Екатерина Саттарова пояснила «URA.RU», что в центре насильно никого не удерживают: «Перед тем, как попасть к нам, потенциальный клиент пишет заявление о приеме. Без этого заявления мы его просто не возьмем. То есть к нам люди попадают добровольно, желая изменить свою жизнь». Собеседница признала, что сотрудник центра действительно писал Светлане сообщения, но это было в форме шутки. «Никто не собирался ей угрожать», — говорит Екатерина Саттарова.