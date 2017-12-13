Матвиенко рассказала о личной победе Путина в сирийской войне

20:12 13 декабря 2017 0

Матвиенко сообщила подробности участия Путина в урегулировании конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично координировал действия Воздушно-космических сил РФ в Сирии, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам политика, российский лидер также участвовал в организации сирийского политического урегулирования.

«Всей этой подготовкой, этой операцией руководил лично Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. У него хватало сил и на руководство действиями наших военных в Сирии, и на процесс политического урегулирования», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Матвиенко.

Матвиенко подчеркнула, что итоги сирийского конфликта стали большой личной победой Путина, сообщает RT.

11 декабря Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и объявил о том, что российские солдаты с успехом выполнили задачи по освобождению сирийских территорий от боевиков. Также российский лидер отдал приказ о начале вывода российской группировки из арабской республики.