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13 декабря 2017
20:12  13 декабря 2017 0

Матвиенко рассказала о личной победе Путина в сирийской войне

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Матвиенко сообщила подробности участия Путина в урегулировании конфликтаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично координировал действия Воздушно-космических сил РФ в Сирии, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам политика, российский лидер также участвовал в организации сирийского политического урегулирования.

«Всей этой подготовкой, этой операцией руководил лично Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. У него хватало сил и на руководство действиями наших военных в Сирии, и на процесс политического урегулирования», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Матвиенко.

Матвиенко подчеркнула, что итоги сирийского конфликта стали большой личной победой Путина, сообщает RT.

11 декабря Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и объявил о том, что российские солдаты с успехом выполнили задачи по освобождению сирийских территорий от боевиков. Также российский лидер отдал приказ о начале вывода российской группировки из арабской республики.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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