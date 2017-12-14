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14 декабря 2017
Главные новости 
14:32  14 декабря 2017 1

Путин ответил, зачем он идет на выборы

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, экран, путин владимир, монитор
Путин ответил на вопрос, зачемФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции президента России. Журналистка радио «Говорит Москва» спросила президента, зачем он идет на выборы в 2018 году и какой он видит Россию будущего.

Президент отметил, что Россия должна быть современной, с гибкой политической системой, а ее экономика должна быть построена на высоких технологиях. «Россия должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях. Производительность труда должна многократно возрасти», — заявил президент в ходе пресс-конференции.

Для этого он планирует развивать инфраструктуру России, улучшать уровень образования и здравоохранения, а также работать над развитием технологичности в разных сферах. Кроме того, среди своих целей при новом сроке правления Путин видит повышение доходов граждан.

Марина Иванова
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