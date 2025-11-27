Российские дзюдоисты снова могут выступать под флагом страны
27 ноября 2025 в 12:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом вернули российским дзюдоистам. Об этом сообщает пресс-служба IJF.
