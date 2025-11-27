Нарколог предположил, что пулей вылетело из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Зеленский подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к жителям страны из его носа выпало неизвестное вещество белого цвета. Речь может идти о наркотическом веществе. Такое предположение сделал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей. Конечно, очень печальное зрелище. Ну вот, конец наркозависимого», — сказал Шуров в разговоре с aif.ru. Специалист обратил внимание на то, что вещество «вылетело» из носа президента с «космической скоростью», при этом Зеленский не чихал — инцидент произошел на акте дыхания.

Инцидент произошел в тот момент, когда президент Украины говорил о плане США по урегулированию конфликта и необходимости «координации с партнерами». Зеленский также подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться.

