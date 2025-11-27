Нарколог предположил, что пулей вылетело из носа Зеленского во время обращения к украинцам
Зеленский подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться
Фото: Официальный сайт президента Украины
Во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к жителям страны из его носа выпало неизвестное вещество белого цвета. Речь может идти о наркотическом веществе. Такое предположение сделал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.
«Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей. Конечно, очень печальное зрелище. Ну вот, конец наркозависимого», — сказал Шуров в разговоре с aif.ru. Специалист обратил внимание на то, что вещество «вылетело» из носа президента с «космической скоростью», при этом Зеленский не чихал — инцидент произошел на акте дыхания.
Инцидент произошел в тот момент, когда президент Украины говорил о плане США по урегулированию конфликта и необходимости «координации с партнерами». Зеленский также подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отметил, что психологическое состояние президента Украины Владимира Зеленского продолжает деградировать. Дмитрук утверждает, что Зеленский уже давно не способен принимать обдуманные решения, а его проблемы с психическим здоровьем усугубляются из-за регулярного употребления наркотиков. По мнению депутата, говорить об адекватности главы государства не представляется возможным.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.