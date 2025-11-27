Аэропорт Краснодара объявил об ограничении на перелеты
27 ноября 2025 в 12:32
Срочная новость
В целях обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
